الأحد   
   18 01 2026   
   28 رجب 1447   
   بيروت 06:01
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    صحيفة “هآرتس” العبرية: إذا كان ترامب جاداً بالانتقال إلى المرحلة الثانية فعليه الضغط على “إسرائيل” لأنها ستفعل كل ما بوسعها لإفشال اتفاق غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة

      طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة

      غرينلاند | آلاف المتظاهرين في نوك يرفضون خطط ترامب لضم الإقليم

      غرينلاند | آلاف المتظاهرين في نوك يرفضون خطط ترامب لضم الإقليم

      مكتب إعلام الأسرى: 7715 قرارًا بالاعتقال الإداري صدر خلال عام 2025 ضد الأسرى الفلسطينيين

      مكتب إعلام الأسرى: 7715 قرارًا بالاعتقال الإداري صدر خلال عام 2025 ضد الأسرى الفلسطينيين