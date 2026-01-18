الأحد   
   18 01 2026   
   28 رجب 1447   
   بيروت 02:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية: زيادة كبيرة في حالات اضطراب وانتحار الجنود بنسبة  40% منذ تشرين الاول / أكتوبر 2023 مع توقع زيادة 180% بحلول 2028

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وسائل إعلام سورية عن محافظ دير الزور: قسد تستهدف المدنيين والمناطق السكنية في مناطق سيطرة الدولة بالأسلحة والقذائف الصاروخية

      وسائل إعلام سورية عن محافظ دير الزور: قسد تستهدف المدنيين والمناطق السكنية في مناطق سيطرة الدولة بالأسلحة والقذائف الصاروخية

      بلومبرغ عن مسودة ميثاق “مجلس السلام”: يحق للرئيس ترامب في جميع الأوقات تعيين خلف له في منصب الرئيس

      بلومبرغ عن مسودة ميثاق “مجلس السلام”: يحق للرئيس ترامب في جميع الأوقات تعيين خلف له في منصب الرئيس

      بلومبرغ عن مسودة ميثاق “مجلس السلام”: المجلس منظمة دولية تهدف لضمان “السلام” في المناطق المتأثرة بالنزاعات

      بلومبرغ عن مسودة ميثاق “مجلس السلام”: المجلس منظمة دولية تهدف لضمان “السلام” في المناطق المتأثرة بالنزاعات