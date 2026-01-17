رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط يعزي في وفاة الرئيس علي سالم البيض: كان له دور نضالي مشرّف في مواجهة الاحتلال البريطاني وفي إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة عام 1990م