الإثنين   
   30 06 2025   
   4 محرم 1447   
   بيروت 11:40
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    عاجل

    وزير الحرب الإسرائيلي “يسرائيل كاتس” يدعو إلى مشاورات عاجلة على ضوء هجمات المستوطنين على عناصر الجيش في الضفة الغربية