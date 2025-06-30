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الخارجية الإيرانية: لا ينبغي لنا أن ننسى أنه في ذروة المفاوضات الدبلوماسية شن الكيان الصهيوني بالتنسيق مع أمريكا عدواناً عسكرياً على إيران والذي قوبل برد حاسم من القوات المسلحة الإيرانية مما ردع العدو عن مواصلة العدوان