حجة الإسلام والمسلمين سماحة الشيخ نعيم قاسم: المبعث النبوي الشريف يعني أننا أمام أعظم يوم في تاريخ البشرية عندما قرر الله تعالى أن يعطي رسوله تكليف الرسالة الجامعة التامّة