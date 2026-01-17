السبت   
   17 01 2026   
   27 رجب 1447   
   بيروت 11:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قصف مدفعي معادي يستهدف منطقة الشيخ ناصر جنوب خانيونس جنوبي قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      فياض: أي نقاش حول شمال الليطاني هو شأن سيادي داخلي يُبحث ضمن استراتيجية وطنية للدفاع

      فياض: أي نقاش حول شمال الليطاني هو شأن سيادي داخلي يُبحث ضمن استراتيجية وطنية للدفاع

      الدفاع الروسية: إسقاط 99 مسيّرة أوكرانية وتحييد فريق إجلاء لمنظومة “هيمارس”

      الدفاع الروسية: إسقاط 99 مسيّرة أوكرانية وتحييد فريق إجلاء لمنظومة “هيمارس”

      الاحتلال يوسع نطاق سيطرته ويواصل النسف والتدمير بغزة

      الاحتلال يوسع نطاق سيطرته ويواصل النسف والتدمير بغزة