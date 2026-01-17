السبت   
   17 01 2026   
   27 رجب 1447   
   بيروت 02:02
    وكالة شهاب: قوات الاحتلال تقتحم قرية الجلمة جنوب جنين وبلدة بيت ريما قضاء رام الله بالضفة الغربية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رويترز عن وزير الطاقة الأمريكي: نتحرك بسرعة لمنح شركة شيفرون الأمريكية ترخيصا موسعا لإنتاج النفط في فنزويلا

      سي بي إس نيوز عن مصادر: وزارة العدل تحقق مع حاكم مينيسوتا وعمدة مينيابوليس بشأن مزاعم عرقلة عمل عملاء الهجرة

      واشنطن بوست عن مسؤولين في البنتاغون: تمديد نشر نحو 2500 جندي من الحرس الوطني في العاصمة حتى نهاية العام

