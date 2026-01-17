السبت
17 01 2026
27 رجب 1447
بيروت 02:01
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
السبت
27 رجب 1447
الإمساك
05:16
صلاة الصبح
05:25
الشروق
06:43
الظهر
11:48
العصر
14:35
المغرب
17:12
العشاء
18:06
منتصف الليل
23:03
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عاجل
هيئة الطيران الأميركية تحذّر من “أنشطة عسكرية” فوق المكسيك وأميركا الوسطى
17-01-2026 00:25 صباحًا
مواضيع ذات صلة
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
رويترز عن وزير الطاقة الأمريكي: نتحرك بسرعة لمنح شركة شيفرون الأمريكية ترخيصا موسعا لإنتاج النفط في فنزويلا
01:58
سي بي إس نيوز عن مصادر: وزارة العدل تحقق مع حاكم مينيسوتا وعمدة مينيابوليس بشأن مزاعم عرقلة عمل عملاء الهجرة
01:49
واشنطن بوست عن مسؤولين في البنتاغون: تمديد نشر نحو 2500 جندي من الحرس الوطني في العاصمة حتى نهاية العام
01:45