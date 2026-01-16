السبت   
   17 01 2026   
   27 رجب 1447   
   بيروت 00:29
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قائد “قسد” : قررنا سحب قواتنا غدا الساعة 7 صباحا من مناطق التماس الحالية شرقي حلب إلى شرق الفرات

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      هيئة الطيران الأميركية تحذّر من “أنشطة عسكرية” فوق المكسيك وأميركا الوسطى

      هيئة الطيران الأميركية تحذّر من “أنشطة عسكرية” فوق المكسيك وأميركا الوسطى

      فلسطين اليوم: جيش الاحتلال يفجر روبوت مفخخ شمال مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

      فلسطين اليوم: جيش الاحتلال يفجر روبوت مفخخ شمال مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

      قوات الاحتلال تقتحم حلحول و بلدة سعير شمال الخليل في الضفة الغربية

      قوات الاحتلال تقتحم حلحول و بلدة سعير شمال الخليل في الضفة الغربية