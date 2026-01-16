حزب الله: نتقدم بأصدق آيات العزاء والمواساة من سماحة المرجع السيد علي السيستاني ومن عائلته الكريمة ومن الحوزة العلمية ومحبي الفقيد وتلامذته سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته