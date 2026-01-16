حزب الله: تلقينا نبأ وفاة شقيق آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني العالم الجليل سماحة السيد هادي السيستاني رحمه الله تعالى وفقد الصرح الحوزوي علمًا من أعلام الهدى وعالمًا أفنى عمره الشريف في العمل الصالح وخدمة الدين