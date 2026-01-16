الجمعة   
   16 01 2026   
   26 رجب 1447   
   بيروت 19:49
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      جامعة المصطفى تكرم الشيخ كاظم ياسين

      جامعة المصطفى تكرم الشيخ كاظم ياسين

      تقرير مصور | تخرج دورات جمعية القرآن الكريم في البقاع الغربي

      تقرير مصور | تخرج دورات جمعية القرآن الكريم في البقاع الغربي

      لقاء نقابي للمهندسين في الجنوب

      لقاء نقابي للمهندسين في الجنوب