    لبنان

    “اليونيفيل” طالبت الجيش الاسرائيلي بوقف اطلاق النار بعد تعرض أحد مواقعها قرب كفرشوبا لنيران دبابة ميركافا

      أعلنت “اليونيفيل” في بيان، أنه “هذا الصباح، أطلقت دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق، حوالي ثلاثين رصاصة من عيار صغير، نحو موقع لليونيفيل بالقرب من كفرشوبا. أصابت الرصاصات موقع حراسة، واخترقت إحداها أماكن السكن داخل الموقع، على الأرجح بعد ارتدادها. ولحسن الحظ، لم يكن أحد متواجدا عند دخول الرصاصة، ولم تُسجل أي إصابات”.

      وإذ طالبت اليونيفيل “الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار عبر آليات الارتباط القائمة”، ذكرته بـ”واجباته في ضمان سلامة جنود حفظ السلام، ووقف الاعمال التي قد تُعرضهم أو مواقعهم للخطر”.

      وأكدت أن “أي أعمال تضع حفظة السلام في دائرة الخطر تعد انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتقوّض الاستقرار الذي نسعى إلى تحقيقه”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

