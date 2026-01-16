الجمعة   
   16 01 2026   
   26 رجب 1447   
   بيروت 15:08
    عاجل

    مصدر طبي فلسطيني: استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال في بلدة المغير بقضاء رام الله في الضفة المحتلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس الايراني بزشكيان لبوتين: المشاريع المشتركة للتعاون بين إيران وروسيا تنفذ حالياً على مستوى جيد جداً

      الرئيس نبيه بري يبرق لسماحة المرجع الاعلى آية الله السيد علي السيستاني معزياً بوفاة شقيقه آية الله السيد هادي السيستاني

      سلام استقبل الهيئة الناظمة للإتصالات والنائب قعقور… والأخيرة تعلن إدخال آلية المتابعة والتقييم إلى صلب عمل الإدارة العامة اللبنانية

