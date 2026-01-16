الجمعة   
    مراسل المنار: قوة من اليونيفيل تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني على فتح طرقات داخلية في بلدة الضهيرة الحدودية وتنظيفها من ذخائر ومخلفات الاحتلال الإسرائيلي

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      “روابط القطاع العام”: أيام الغضب تقترب والتداعيات تتحملها الحكومة

      الطقس في لبنان..

      طرد تلميذة في فرنسا بسبب غطاء طبي يثير الجدل

