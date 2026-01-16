الجمعة   
   16 01 2026   
   26 رجب 1447   
   بيروت 01:12
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    نائب المندوب الإيراني بالأمم المتحدة: قطع الإنترنت إجراء مؤقت فرضته حاجات أمنية لمنع هجمات إلكترونية ضخمة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الصين | شركات الذكاء الاصطناعي الصينية تواجه اختبار السوق في هونغ كونغ

      الصين | شركات الذكاء الاصطناعي الصينية تواجه اختبار السوق في هونغ كونغ

      مصادر في مستشفيات غزة: 11 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ صباح الخميس

      مصادر في مستشفيات غزة: 11 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ صباح الخميس

      ممثل إيران لدى مجلس الأمن: سجل الولايات المتحدة الطويل والموثق مليء بالتدخلات العسكرية غير القانونية و بالانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي كما تسببت في خسائر آلاف الأرواح جراء تدخلاتها في شؤون الدول

      ممثل إيران لدى مجلس الأمن: سجل الولايات المتحدة الطويل والموثق مليء بالتدخلات العسكرية غير القانونية و بالانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي كما تسببت في خسائر آلاف الأرواح جراء تدخلاتها في شؤون الدول