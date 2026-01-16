ممثل إيران لدى مجلس الأمن: سجل الولايات المتحدة الطويل والموثق مليء بالتدخلات العسكرية غير القانونية و بالانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي كما تسببت في خسائر آلاف الأرواح جراء تدخلاتها في شؤون الدول