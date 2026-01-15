الخميس   
   15 01 2026   
   25 رجب 1447   
   بيروت 23:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    إصابات جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      غارة لطيران الاحتلال الاسرائيلي استهدفت حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة

      غارة لطيران الاحتلال الاسرائيلي استهدفت حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة

      مراسل المنار: الطيران المسير الاسرائيلي استهدف سيارة على طريق ميفدون  – زوطر في جنوب لبنان

      مراسل المنار: الطيران المسير الاسرائيلي استهدف سيارة على طريق ميفدون  – زوطر في جنوب لبنان

      عدد من الجرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم “حلاوة” للنازحين شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة

      عدد من الجرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم “حلاوة” للنازحين شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة