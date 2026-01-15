الخميس   
    قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم قرية حوسان غرب بيت لحم بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      غارة لطيران الاحتلال الاسرائيلي استهدفت حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة

      إصابات جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

      مراسل المنار: الطيران المسير الاسرائيلي استهدف سيارة على طريق ميفدون  – زوطر في جنوب لبنان

