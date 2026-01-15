الخميس   
   15 01 2026   
   25 رجب 1447   
   بيروت 18:33
    عاجل

    طائرات العدو الإسرائيلي الحربية تستهدف مبنيين سكنيين في بلدة مشغرة بالبقاع الغربي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الشيخ القطان: حركات المقاومة ستبقى في ضمير ووجدان كل الشرفاء

      تقرير مصور | أهالي البقاع يستبشرون بالمتساقطات الأخيرة

      3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

