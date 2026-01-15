الخميس   
   15 01 2026   
   25 رجب 1447   
   بيروت 18:33
    غارة من مسيّرة إسرائيلية تستهدف مبنى سكنيا في بلدة مشغرة في البقاع الغربي

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

      مدفعية الاحتلال تستهدف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

      وزير التربية استنكرت القصف الإسرائيلي لمبنى قريب من مدرسة سحمر الرسمية التي تضم مئات التلاميذ

