مراسل المنار:محلقة معادية استهدفت حي المسارب في بلدة عديسة بقنبلة صوتية أثناء قيام الجيش اللبناني وقوات اليونيفل الدولية بتفكيك العبوات التي فخخ بها العدو منزلين فجراً