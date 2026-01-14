الأربعاء   
    مراسل المنار : العدو اطلق رشقات رشاشة بإتجاه اطراف بلدتي حولا ومركبا من موقعه المستحدث داخل الاراضي اللبنانية في هونين

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزير الخارجية الإيراني يحذّر من مخاطر التهديدات الأميركية والصهيونية على المنطقة

      تقرير مصور | أوساط صهيونية تقرّ بدور واشنطن وتل أبيب في الفوضى بإيران

      تقرير مصور | تشييع حاشد لشهداء الشغب والإرهاب في طهران

