الأحد   
   29 06 2025   
   3 محرم 1447   
   بيروت 17:11
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    وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: نطالب مجلس الأمن باعتبار الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة البادئين بالعمل العدواني ضد إيران وإلزامهما بتحمّل عواقب هذا العدوان بما في ذلك دفع التعويضات والأضرار