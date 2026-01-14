الأربعاء   
    مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 13 مواطنا خلال اقتحامها المتواصل لبلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزير خارجية إندونيسيا: قوة الاستقرار الدولية في غزة إجراء مؤقت وحل الدولتين لا يزال هو الهدف النهائي

      الشرطة التايلاندية: مقتل 22 شخصا على الأقل إثر سقوط رافعة على قطار شمال شرق العاصمة بانكوك

      مصادر فلسطينية: قصف مدفعي عنيف يستهدف غرب مدينة رفح

