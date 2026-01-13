عمار: هذا التصريح الخطير من رجي يستوجب موقفا واضحا وحاسما من رئيسَي الجمهورية والحكومة ووضع حد لهذا النوع من التصريحات التي تؤجج الانقسامات الداخلية ولا تخدم إلا العدو ومصلحته