الثلاثاء   
   01 07 2025   
   5 محرم 1447   
   بيروت 12:33
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    الرئيس الايراني: الشعب أثبت من خلال الوحدة والتلاحم اللذين أظهرهما خلال الأيام الـ 12 الماضية أنه يقف بثبات إلى جانب وطنه