الأحد   
   29 06 2025   
   3 محرم 1447   
   بيروت 10:56
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    وزير خارجية فرنسا: ندعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن ووصول المساعدات دون عوائق