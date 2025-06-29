الأحد   
   29 06 2025   
   3 محرم 1447   
   بيروت 10:58
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف: العدو يسعى إلى شق صف الشعب عبر إرسال رسائل متناقضة وأخبار كاذبة