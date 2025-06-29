الأحد   
   29 06 2025   
   3 محرم 1447   
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    مراسل المنار: دوي الانفجار الذي سمع فجراً في عيتا الشعب ناجم عن استهداف مسيرة لمنزل في البلدة