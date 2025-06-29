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وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يعلن أن بلاده مستعدة وأوروبا كذلك للمساهمة في ضمان توزيع الغذاء بشكل آمن في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية