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   3 محرم 1447   
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    وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يعلن أن بلاده مستعدة وأوروبا كذلك للمساهمة في ضمان توزيع الغذاء بشكل آمن في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية