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   29 06 2025   
   3 محرم 1447   
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    قصف مدفعي يستهدف شارع غزة القديم ومحيط المسجد العمري في جباليا البلد شمالي القطاع