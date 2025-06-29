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   2 محرم 1447   
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    القناة 13 العبرية: مسؤولون عسكريون يقولون إنهم سيبلغون المستوى السياسي غدًا بأن العملية البرية في غزة أوشكت على النهاية وأنه لا يمكن مواصلتها دون تعريض حياة الأسرى إلى الخطر