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   2 محرم 1447   
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    مراسل المنار: محلقة معادية استهدفت بقنبلة حفرة لتصليح السيارات في منطقة “كروم المراح ” في ميس الجبل جنوب لبنان