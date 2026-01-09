السبت   
   10 01 2026   
   20 رجب 1447   
   بيروت 00:11
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    ترامب: سنقوم بشيء ما في غرينلاند سواء أعجبهم ذلك أم لا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      سانا عن مصدر عسكري: تنظيم قسد يستهدف بمسيرات انتحارية مواقع انتشار الجيش قرب دير حافر بريف حلب الشرقي

      سانا عن مصدر عسكري: تنظيم قسد يستهدف بمسيرات انتحارية مواقع انتشار الجيش قرب دير حافر بريف حلب الشرقي

      مدفعية الاحتلال تقصف مناطق في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

      مدفعية الاحتلال تقصف مناطق في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

      حماس تحذر من انهيار وقف إطلاق النار بسبب اعتداءات الاحتلال

      حماس تحذر من انهيار وقف إطلاق النار بسبب اعتداءات الاحتلال