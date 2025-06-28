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الشيخ قاسم: عندما نكون مخيّرين ليس لدينا الا خيارًا واحدًا ألا وهو العزة ونربح وإن لم يكن في اليوم الأول ففي الثاني والثالث فدائمًا نحن فائزون بالنصر أو الشهادة