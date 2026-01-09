الجمعة   
   09 01 2026   
   19 رجب 1447   
   بيروت 22:38
    عاجل

    مصادر فلسطينية: مدفعية الاحتلال تقصف مناطق شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      لاريجاني: تورط الولايات المتحدة والكيان الصهيوني واضح في المشهد الاحتجاجي

      انعقاد ملتقى شهيد القدس الشبابي العالمي الثالث في بيروت

      تقرير مصور | المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن حل نفسه بعد سيطرة القوات السعودية على الجنوب اليمني

