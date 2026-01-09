عراقجي: نحن لدينا الجاهزية للتحرك نحو اتفاق عادل ومشرف يقوم على الاحترام المتبادل ولكننا لم نقتنع بأن أمريكا لديها الجاهزية أيضاً لمثل هذه المنهجية