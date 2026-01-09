الجمعة   
    وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي للمنار: الأوضاع في إيران في المجمل جيدة وهناك مشكلات هي نتيجة للعقوبات ولنقاط الضعف الاقتصادية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تقرير مصور | السيد علي الخامنئي: إيران لن تسمح للأعداء بتنفيذ مخططهم على أرضها

      عراقجي للمنار: هناك دول تسعى للعمل كوسيط والاتصال المباشر وإرسال الرسائل بشكل مباشر بيني وبين ويتكوف لا يزال مستمراً أيضاً

      عراقجي للمنار: أن تسمح دولة لنفسها بأن تفعل ما تشاء ولا تعير أي أهمية للمجتمع الدولي وللقانون الدولي فهذا أمر خطير جداً

