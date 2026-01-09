الجمعة   
   09 01 2026   
   19 رجب 1447   
   بيروت 14:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: أحداث الأيام الأخيرة حُرفت بتوجيه وتصميم من العدو الصهيوني إلى مسار زعزعة الأمن الداخلي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      عراقجي: الحكومة الايرانية بدأت تتشاور مع مختلف مكونات الشعب لحل المشاكل بالبلاد

      عراقجي: الحكومة الايرانية بدأت تتشاور مع مختلف مكونات الشعب لحل المشاكل بالبلاد

      عراقجي من عين التينة: استعرضنا خلال اللقاءات القضايا الإقليمية والتهديدات الإسرائيلية وسبل مواجهتها

      عراقجي من عين التينة: استعرضنا خلال اللقاءات القضايا الإقليمية والتهديدات الإسرائيلية وسبل مواجهتها

      ماكرون يعلن دعمه الكامل لعون وسلام… وترحيب بتحقيق “أهداف المرحلة الأولى” من “خطة حصر السلاح”

      ماكرون يعلن دعمه الكامل لعون وسلام… وترحيب بتحقيق “أهداف المرحلة الأولى” من “خطة حصر السلاح”