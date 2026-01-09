الجمعة   
   09 01 2026   
   19 رجب 1447   
   بيروت 07:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الدفاع المدني في رفح: منخفض جوي جديد مصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة بدأ يؤثر على قطاع غزة منذ الفجر وسط واقع إنساني هش وبنية مدمّرة بالكامل

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بلجيكا | مزارعو بلجيكا يقطعون الطرق الحيوية جنوب بروكسل رفضاً لاتفاقية “ميركوسور”

      بلجيكا | مزارعو بلجيكا يقطعون الطرق الحيوية جنوب بروكسل رفضاً لاتفاقية “ميركوسور”

      مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: سياسات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس قد ترقى إلى نظام فصل عنصري وفق القانون الدولي

      مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: سياسات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس قد ترقى إلى نظام فصل عنصري وفق القانون الدولي

      مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “إسرائيل” تمارس نظام فصل عنصري ممنهج ضد الفلسطينيين

      مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “إسرائيل” تمارس نظام فصل عنصري ممنهج ضد الفلسطينيين