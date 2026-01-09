الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: سنعمل على تسهيل عملية التسليم وعمل اللجنة والحركة قررت مسبقًا أنها لن تكون جزءًا من ترتيبات الأوضاع الإدارية في قطاع غزة