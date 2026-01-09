الجمعة   
   09 01 2026   
   19 رجب 1447   
   بيروت 05:32
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    ترامب لفوكس نيوز: نحتاج إلى إعادة بناء فنزويلا وسيستغرق ذلك بعض الوقت وستكون هناك انتخابات في نهاية المطاف

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اوكرانيا | هجوم روسي عنيف يهز كييف وسط استنفار عام وتحذيرات من “غارات كبرى”

      اوكرانيا | هجوم روسي عنيف يهز كييف وسط استنفار عام وتحذيرات من “غارات كبرى”

      الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: سنعمل على تسهيل عملية التسليم وعمل اللجنة والحركة قررت مسبقًا أنها لن تكون جزءًا من ترتيبات الأوضاع الإدارية في قطاع غزة

      الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: سنعمل على تسهيل عملية التسليم وعمل اللجنة والحركة قررت مسبقًا أنها لن تكون جزءًا من ترتيبات الأوضاع الإدارية في قطاع غزة

      الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: ننتظر تشكيل لجنة المستقلين لإدارة قطاع غزة بما يشمل جميع المجالات والتي وافقت عليها حماس والفصائل

      الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: ننتظر تشكيل لجنة المستقلين لإدارة قطاع غزة بما يشمل جميع المجالات والتي وافقت عليها حماس والفصائل