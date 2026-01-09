الجمعة   
   09 01 2026   
   19 رجب 1447   
   بيروت 04:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    هدوء حذر في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب في أعقاب إعلان الدفاع السورية وقف إطلاق النار بالمدينة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      امريكا | قادة دينيون في مينيابوليس الأمريكية يطالبون بمحاسبة السلطات بعد مقتل امرأة برصاص ضابط هجرة

      امريكا | قادة دينيون في مينيابوليس الأمريكية يطالبون بمحاسبة السلطات بعد مقتل امرأة برصاص ضابط هجرة

      امريكا | في سابقة تاريخية.. “ناسا” تقرر إجلاء طاقم من محطة الفضاء الدولية مبكراً لظروف صحية

      امريكا | في سابقة تاريخية.. “ناسا” تقرر إجلاء طاقم من محطة الفضاء الدولية مبكراً لظروف صحية

      بريطانيا تهدد بفرض إجراءات صارمة تصل إلى الحظر على منصة “إكس”

      بريطانيا تهدد بفرض إجراءات صارمة تصل إلى الحظر على منصة “إكس”