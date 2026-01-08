الخميس   
   08 01 2026   
   18 رجب 1447   
   بيروت 20:13
    طيران الاحتلال يشن غارة على منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      طيران الاحتلال يقصف منزلا في منطقة بير النعجة شمال قطاع غزة

      الشيخ الخطيب استقبل عراقجي: للناس أمل كبير بالجمهورية الإسلامية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن لبنان

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الخميس 8\1\2026

