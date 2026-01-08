هيئة “علماء بيروت” استنكرت تصريحات الوزير رجي : تدعو إلى الصدام مع المقاومة



عقدت “هيئة علماء بيروت”، جلستها الدورية وناقشت الشؤون الداخلية والتطورات العامة في المنطقة وانعكاساتها وتداعياتها على الساحة الداخلية على أكثر من صعيد.

وأصدراللقاء العلمائي في الهيئة بيانا، استنكرفيه “التصريح المشين الصادر عن وزير الخارجية يوسف رجي بدعوة الجيش اللبناني لمواجهة المقاومة واتهامها بجر البلد إلى حرب أهلية”، مستغربة “هذا الكلام الذي لا يعكس توجهات الحكومة اللبنانية”، متسائلا: هل هو وزير في الحكومة اللبنانيةٍ، أم وزير يعكس موقف حزبه”، داعياً المسؤولين في الدولة إلى “وضع حد لهذه الرعونة المتمادية، والتخلي عن ذهنية الحرب المراودة دائماً العقلية الميليشوية، والتي برع فيه حزبه قتلاً وخاصة مع الجيش الوطني” .

أضاف البيان :”علماً أن المقاومة يشهد تاريخها بحرصها الشديد على حماية السلم الأهلي ودفعها التضحيات الكبيرة من دماء أبنائها صوناً للبلد ، إن كان على مستوى مواجهتها للعدو الإسرائيلي ، أو تجنباً للوقوع في الفتن، ومجزرة الطيونة التي افتعلها حزبه الدموي أوضح دليل على ذلك. فالحرب هذه تخدم العدو وأعوانه وخدامه، وأكثر المتضررين منها هي المقاومة”.

كما دعا السلطة اللبنانية إلى “تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن السيادة والناس كما تعهدت بهذا، فيما لا يزال العدو الإسرائيلي يمعن في اعتداءاته قتلاً وتفجيراً واحتلالاً ، وبالرغم من كل التنازلات، لم يقدم العدو خطوة واحدة مما تم الاتفاق عليه: فلم يوقف اعتداءاته، ويعلن صراحة بعدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلها بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار. فهل علينا أن نقدم له المزيد ونجرد بلدنا من عناصر قوته بدل استخدامها ورقة قوة بوجهه، وعدم الرضوخ لإملاءاته”.

كما استنكر “اللقاء” التطاول على مقام المرجعية الدينية لدى الطائفة الشيعية، خاصة المرجع السيد علي الخامنئي، كما أشاد بموقف المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في هذا الأمر. ورحب بزيارة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية والوفد المرافق له. وأمل “أن تأتي هذه الزيارة بما يعود بالمصلحة العامة وتمتين العلاقة الأخوية بين البلدين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام