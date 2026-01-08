سلام: الدولة اللبنانية تواصل حشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس المحتلّة ووقف اعتداءاتها وتأمين عودة أسرانا بما يتيح تثبيت الاستقرار واستكمال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها