الخميس   
   08 01 2026   
   18 رجب 1447   
   بيروت 12:27
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    عراقجي: جاهزون للتفاوض مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      النائب هاشم خلال لقائه رسامني ووفد اتحاد بلديات العرقوب: نطالب الحكومة بتقديم الخدمات الحياتية والمعيشية لمساعدة الناس على التشبث بارضهم

      النائب هاشم خلال لقائه رسامني ووفد اتحاد بلديات العرقوب: نطالب الحكومة بتقديم الخدمات الحياتية والمعيشية لمساعدة الناس على التشبث بارضهم

      «الديمقراطية» تدعو لوقف ارتهان معبر رفح لمناورات نتنياهو وألاعيبه المفضوحة

      «الديمقراطية» تدعو لوقف ارتهان معبر رفح لمناورات نتنياهو وألاعيبه المفضوحة

      مصادر فلسطينية: إصابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال في شارع الطينة جنوبي خانيونس جنوبي قطاع غزة

      مصادر فلسطينية: إصابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال في شارع الطينة جنوبي خانيونس جنوبي قطاع غزة