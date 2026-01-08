الخميس   
    الجيش اللبناني: سنقوم بإجراء تقييم عام وشامل للمرحلة الأولى من خطة “درع الوطن” ليبنى عليه في تحديد مسار المراحل اللاحقة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      عراقجي يزور اليوم لبنان في ظلّ تطوّرات أمنية وسياسية حسّاسة

      الجيش اللبناني: نثمن وعي المواطنين في الجنوب وتعاونهم والتزامهم الذي شكل عاملاً أساسياً في إنجاح المرحلة الأولى

      الجيش اللبناني: المرحلة الأولى ركزت على السيطرة على الأراضي التي صارت تحت سلطتنا جنوب الليطاني عدا الخاضعة للاحتلال

